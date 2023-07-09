Тюменская областная Дума стала лидером рейтинга открытости парламентов среди регионов УрФО Фото: Татьяна Коркина

В рейтинге открытости парламентов российских регионов среди законодательных органов власти УрФО Тюменская областная Дума заняла первое место. Также областной парламент занял 21 место в общероссийском рейтинге. Соответствующую информацию опубликовали в итоговом докладе по результатам исследования открытости парламентов российских регионов «Парламент на ладони». Авторами исследования стали эксперты Совета Федерации Федерального Собрания РФ и аналитики Фонда развития городского самоуправления «1870» г. Санкт-Петербурга.

Среди критериев открытости парламента:

- открытость принятия решений;

- открытость законотворческой работы;

- открытость обратной связи с гражданами;

- социальна доступность парламента;

- обеспечение гарантий равенства партий;

- внутренняя открытость парламента.

В каждом блоке – показатели, которые определяют специфику направления. К примеру, критерий открытости принятия решений включает в себя наличие прямых трансляций в интернете, доступность архива видеозаписей заседаний. Открытость законотворческой работы включает предварительную публикацию на официальном сайте парламента документов, которые внесены на рассмотрение, и публикацию принятых документов.

Открытость российских парламентов анализируют уже несколько лет. Рассматриваются парламенты 85 субъектов России, кроме регионов, где введено военное положение. В основе методики исследования лежит анкетный экспертный опрос, определение и оценка социальной значимости критериев и коэффициентов их весомости.