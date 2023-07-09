В Тюмени стартовала вторая смена «Отрядов мэра»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

У тюменских «муравьев» начинается вторая смена «Отрядов мэра». Ребята будут работать с 10 по 14 июля, пишет «Вслух.ру». Она станет самой короткой – всего пять рабочих дней. Зато на втором месте по численности — на работу выйдут 1 тысяча 450 подростков от 14 до 17 лет. Трудовой день составит три часа. За смену предусмотрена заработная плата на сумму свыше 2,3 тысяч рублей.

В целом за четыре смены «Отрядов мэра» будет трудоустроено 4 тысячи 700 подростков. Им предлагается работа по 50 разным направлениям, в том числе по творческим специальностям, организации досуга и в СМИ.

- За четверть века «Отряды мэра» стали настоящим брендом нашего города. Ребята своим трудом делали и делают прекрасной и красивой Тюмень. И главное - они гордятся результатами своего труда. Для многих юных тюменцев участие в проекте стало не просто первым трудовым опытом, но и первой профессиональной пробой, в дальнейшем определившей их будущую специальность. Сотни предприятий поддерживают проект и выделяют рабочие места, - рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.