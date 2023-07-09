В Тюмени мотоциклист оказался в больнице после столкновения с машиной службы такси

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Стали известны некоторые подробности аварии на Московском тракте, которая произошла накануне вечером, 8 июля 2023 года. Трагедия случилась на развязке у Московского тракта. Молодой мотоциклист ехал прямо по мосту, водитель такси повернул на двойной сплошной, но у него была возможность проехать три метра и сделать поворот по правилам дорожного движения.

– Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии, он с ожогами и телесными повреждениями, его жизнь на волоске. Уважаемые водители, смотрите в оба, не решайте жизни других и сами не будете в таком исходе, – рассказали очевидцы аварии в соцсетях, которые находились на магистрали в момент трагедии.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- Вызов поступил 8 июля в 23:10. Спустя 10 минут бригада скорой медицинской помощи уже прибыла на место. После осмотра и оказания помощи двоих пациентов доставили в приемное отделение ОКБ № 2, где они были осмотрены многопрофильной медицинской бригадой. Один пациент госпитализирован в профильное отделение, медицинская помощь ему оказывается в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области

Напомним, в Тюмени из-за ДТП на Московском тракте загорелись машина такси и мотоцикл. Страшная авария произошла в субботу, 8 июля, в районе 23:00. В результате удара произошло воспламенение транспортных средств. Они вспыхнули одновременно. На место приехали сотрудники МЧС, правоохранительные органы и скорая помощь.Обстоятельства аварии выясняются.