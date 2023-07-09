Тюменцев научили правильно пить воду для здоровья. Фото: Виктория Гаврик

Специалист в области похудения рассказала тюменцам, сколько воды нужно пить ежедневно. По мнению эксперта, соблюдение питьевого режима для человека очень важно. Ведь вода – это основа жизни, универсальный растворитель. С помощью воды протекают важнейшие биохимические процессы, выводятся токсины.

У детей объемы воды в организме выше. Недостаточное потребление воды может вызвать смерть быстрее, чем отсутствие любого питательного вещества. Вокруг воды в человеческом организме витает множество мифов. Есть расхожее утверждение, что нужно выпивать два литра чистой воды в сутки. Однако на самом деле, это не так. Экспертное мнение озвучила врач-эндокринолог Елена Дороднева, пишет «Тюменская область сегодня».

– Существует правило, по которому определяется суммарная потребность жидкости: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. То есть получается, если человек весит 60 килограммов, то 1,8 литра – необходимое количество жидкости, которое ему нужно для адекватного существования в обычном физическом режиме. Важно подчеркнуть, что речь идет не об воде как таковой, а о суммарном количестве жидкости, которая содержится в блюдах, напитках, фруктах – в любой пище. Чистая вода должна составлять 50-60% всей употребляемой жидкости, – объяснила медицинский специалист.

Если физическая активность высокая, то потребность в воде увеличивается (до литра в день) в зависимости от нагрузки. Жаркая погода также может повлиять на изменение питьевого режима. Работники горячих цехов, как и жители южных климатических зон, чувствуют, что пить хочется чаще.