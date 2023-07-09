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НовостиОбщество9 июля 2023 7:08

Тюменский агроном Людмила Лящева рассказала, как дачникам пережить заморозки

После недавних заморозков некоторые дачники остались без урожая огурцов
Серафима Краснова
После недавних заморозков некоторые дачники остались без урожая огурцов.

После недавних заморозков некоторые дачники остались без урожая огурцов.

Фото: Татьяна Коркина

После недавних заморозков некоторые дачники остались без урожая, в частности, огурцов. Однако, по мнению доктора сельхознаук ГАУ Северного Зауралья Людмилы Лящевой, выход из ситуации есть – снова посадить семена, сообщает tmn.aif.ru.

– Можно купить ультраскороспелые сорта. Правда, нужно внимательно посмотреть, для каких мест предназначена их высадка – либо для открытого грунта, либо для пленочных укрытий, либо для парников, – отмечает Людмила Васильевна.

Агроном подчеркнула, что подобрать правильный способ посадки можно, вероятность снять урожай повышается в этом случае. К примеру, огурцы могут созреть за 40 дней. Если уже сейчас высадить семена, в августе можно собирать урожай. Хватить и поесть, и сделать заготовки на зиму.

Людмила Лящева напомнила, что перед очередными заморозками владельцы участков могут обезопасить себя, защитив урожай. Для этого можно использовать укрывной материал, полив почвы и задымление.