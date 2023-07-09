Тюменский агроном Людмила Лящева рассказала, как дачникам пережить заморозки

После недавних заморозков некоторые дачники остались без урожая огурцов. Фото: Татьяна Коркина

После недавних заморозков некоторые дачники остались без урожая, в частности, огурцов. Однако, по мнению доктора сельхознаук ГАУ Северного Зауралья Людмилы Лящевой, выход из ситуации есть – снова посадить семена, сообщает tmn.aif.ru.

– Можно купить ультраскороспелые сорта. Правда, нужно внимательно посмотреть, для каких мест предназначена их высадка – либо для открытого грунта, либо для пленочных укрытий, либо для парников, – отмечает Людмила Васильевна.

Агроном подчеркнула, что подобрать правильный способ посадки можно, вероятность снять урожай повышается в этом случае. К примеру, огурцы могут созреть за 40 дней. Если уже сейчас высадить семена, в августе можно собирать урожай. Хватить и поесть, и сделать заготовки на зиму.

Людмила Лящева напомнила, что перед очередными заморозками владельцы участков могут обезопасить себя, защитив урожай. Для этого можно использовать укрывной материал, полив почвы и задымление.