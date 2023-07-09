Тюменский ароматерапевт назвала способ восстановления обоняния. Фото: Татьяна Коркина

Некоторые специалисты предлагают при потере обоняния, как ни странно, нюхать разные запахи. Однако у тюменского медика и ароматерапевта Инны Мухиной есть более широкие рекомендации. В первую очередь, она советует обращаться к ЛОР-врачу, чтобы исключить органическую патологию. Ведь у человека в носу могут быть полипы, которые перекрывают доступ воздуха.

– Также можно обратиться к неврологу, ведь обоняние очень четко показывает состояние нейрогенеза, то есть синтеза и активности взаимодействия нервных клеток. Есть многочисленные исследования, которые говорят о том, что при некоторых заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, Паркинсона сначала у человека снижается обоняние, а потом появляются другие симптомы. Снижение обоняния – это критерий функционирования нейронов, – отмечает эксперт.

Инна Викторовна добавляет, что при постинфекционной потере обоняния большую роль играет отек, который нужно снять.

– Помочь в этом могут ароматерапевтические средства, например, эфирные масла, но их нужно подбирать индивидуально. Затем нужно устранить и хроническую инфекцию, потому что она и поддерживает отек. После этого нужно улучшить процесс нейрогенеза и двигательную активность нервных окончаний, на которых располагаются обонятельные рецепторы, – подытоживает специалист.