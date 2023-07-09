Выставка кварцев выдающегося коллекционера открылась в тюменском музее «Городская дума»

Фото: Музей «Усадьба Колокольниковых».

Выставка кварцев коллекционера Бориса Зоммера открылась в тюменском музее «Городская дума» на улице Ленина, 2. На ней будет представлено уникальное частное собрание минеральных камней выдающегося коллекционера. Выставку назвали «Самоцветы мира». Об этом сообщила методист по музейно-образовательной деятельности Анастасия Гореванова.

— Для выставки коллекционер отобрал образцы кварца из России, Индии, Бразилии, Китая, Марокко и других стран, — уточнила Анастасия Гореванова.

В прошлом великий коллекционер Борис Зоммер – инженер-геофизик. Первым в его коллекции стал образец барита, который в подарок ему передали во время деловой поездки по США. После этого он начал ездить по всему миру в поисках минералов. На сегодняшний день его коллекция насчитывает 1 тысяча предметов и включает образцы минералов, а также горные породы из разных уголков планеты, пишет «Тюменская линия».