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НовостиЗдоровье9 июля 2023 3:11

Процедуру биопсии щитовидной железы возобновили в больнице Тюменской области

Показаниями к диагностике являются выявленные в ходе исследований новообразования
Серафима Краснова
Показаниями к диагностике являются выявленные в ходе исследований новообразования.

Показаниями к диагностике являются выявленные в ходе исследований новообразования.

Фото: Татьяна Коркина

В Ишимской больнице №4 начали проводить процедуры биопсии щитовидной железы. Об этом рассказали в пресс-службе ОБ №4. Теперь эту важную процедуру проводят в поликлинике №1 – врач-хирург Лев Буторин и медики ультразвуковой диагностики (Надежда Кирилова и Алексей Мелёшин).

Напомним, показаниями к диагностике являются выявленные в ходе других исследований новообразования железы, размером от 1 сантиметра. На болезнь также влияет наследственность.

Процедура проходит под контролем УЗИ – с целью произвести избирательный забор материала для отправки его на гистологическое исследование. Во время пункции используют очень тонкую иглу, чтобы минимизировать дискомфорт пациента. Биопсию проводят по направлению от врача-эндокринолога, пока только один раз в неделю, по вторникам. За первые «биопсийные дни» врачами уже обследовано 33 человека.

Так, у трех женщин старшего трудоспособного возраста выявлены опухоли, в одном случае злокачественная. Врачи напоминают, что в ходе процедуры могут быть выявлены также диффузные изменения, кисты, узловые зобы, и другие заболевания.