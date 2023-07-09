На Тюменскую область движется новая волна мощных ливней и гроз. Фото: Виктория Гаврик

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», с понедельника, 10 июля 2023 года, в Тюменской области установится жара до +40 градусов Цельсия. В соответствии с прогнозом синоптиков, к 12 июля 2023 года дневная температура в Тюмени и области составит +41 градус Цельсия.

Ослабление жары придет в Тюменскую область с новой волной мощных ливней с грозами. Так, на четверг, 13 июля 2023 года, в Тюмени и области прогнозируются дожди различной интенсивности, местами грозы практически до позднего вечера. Дневная температура в Тюменской области 14 июля 2023 года составит +24 градуса.

Как передают синоптики, в следующий понедельник, 17 июля 2023, мощные ливни с грозой в регионе продолжатся. По северу Тюменской области прогнозируется выпадение до 8 мм осадков. Днем в регионе 17 июля 2023 года ожидается температура в +20 градусов Цельсия, местами до +18 градусов.

Отметим, сегодня, 9 июля 2023 года, дневная температура воздуха составит +26 градусов, ближе к вечеру станет еще жарче. Столбик термометра поднимется до +32...+33 градусов. Осадки в этот день не предвидятся.