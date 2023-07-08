В Тюмени четыре месяца ищут пропавшего накануне 8 марта седовласого Сергея Пономарева Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени четвертый месяц ищут без вести пропавшего 57-летнего Пономарева Сергея Александровича, который днем 7 марта 2023 года оставил свой автомобиль на ул. Аккумуляторной и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, седые волосы, каре-зеленые глаза.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Александровича, просьба обратиться:

- в следственный отдел по Калининскому АО г. Тюмени (ул. Луначарского, 57);

- по телефонам: 8 (3452) 79 -41-64 (отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени), и 8 (3452) 43-48-36 (следственный отдел по Калининскому АО г. Тюмень).