В Тюмени из-за ремонта дороги на сутки перекрыли участок по улице Елецкой, в районе Немцова Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени из-за проведения дорожных работ ограничили движение транспорта по ул. Елецкой, в районе пересечения с ул. Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Дорога будет перекрыта вплоть до завтрашнего дня, 9 июля.

Объезжать закрытый участок можно по Больничному переулку, улицам Даудельная, Профсоюзная и Советская.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.