В Тюмени из-за ремонта дороги на сутки перекрыли участок по улице Елецкой, в районе Немцова
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Тюмени из-за проведения дорожных работ ограничили движение транспорта по ул. Елецкой, в районе пересечения с ул. Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Дорога будет перекрыта вплоть до завтрашнего дня, 9 июля.
Объезжать закрытый участок можно по Больничному переулку, улицам Даудельная, Профсоюзная и Советская.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.