Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто8 июля 2023 14:04

В Тюмени из-за ремонта дороги на сутки перекрыли участок по улице Елецкой, в районе Немцова

Водителей просят принять информацию во внимание
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени из-за ремонта дороги на сутки перекрыли участок по улице Елецкой, в районе Немцова

В Тюмени из-за ремонта дороги на сутки перекрыли участок по улице Елецкой, в районе Немцова

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени из-за проведения дорожных работ ограничили движение транспорта по ул. Елецкой, в районе пересечения с ул. Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Дорога будет перекрыта вплоть до завтрашнего дня, 9 июля.

Объезжать закрытый участок можно по Больничному переулку, улицам Даудельная, Профсоюзная и Советская.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.