Тюменцы еще успевают посетить передвижную выставку о развитии железных дорог в России Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Передвижная выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых» работает в Тюмени. С уникальным проектом, который создан научным коллективом Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Института всеобщей истории РАН, Тюменское музейно-просветительское объединение, можно познакомиться вплоть до 14 июля.

Вставка рассказывает об истории становления железнодорожного дела в Российской империи и создания Транссибирской магистрали, а также о роли Романовых в развитии российских железных дорог.

Также все желающие могут узнать о грандиозных инженерных и социальных задачах, которые стояли перед Российской империей при создании Транссибирской магистрали. Это длиннейшая железная дорога в мире, которая позволяет проехать от берегов Атлантического до берегов Тихого океана.

Дальше выставка отправится в Ялуторовск, Ишим и Тобольск, а в сентябре 2023 года доберется и до Владивостока.