Тюменский аллерголог Кузьмичева заявила о важности загорания на море для поддержания иммунитета Фото: Татьяна Коркина

Иммунитет – это способность организма защищаться от вирусов и бактерий, а также от собственных измененных агентов – опухолевых, травмированных и старых клеток. Об этом рассказала тюменский аллерголог Ксения Кузьмичева. По ее словам, в норме иммунная система поддерживает постоянство внутренней среды организма.

- Она состоит из нескольких органов, которые объединены между собой. Тимус и красный костный мозг являются центральными органами иммунной системы потому, что там созревают и обучаются клетки крови. Селезенка, лимфатические узлы, миндалины и слизистые – являются периферическими органами иммунной системы, именно в них происходит иммунный ответ, – цитирует врача «Тюменская область сегодня».

Чтобы укрепить иммунитет, нужно переболеть какой-то болезнью, вакцинироваться или помочь системе иммуностимуляторами. Одним из таких стимуляторов является море. Через кожу во время загорания мы получаем необходимый организму витамин D, который помогает иммунитету противостоять вирусам и инфекциям.

Также помогает иммунитету закалка, зимние виды спорта, плавание, правильное питание и здоровая диета.