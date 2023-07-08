Для тюменских абитуриентов вузы подготовили 7 тысяч 42 бюджетных места Фото: Татьяна Коркина

Ровно 7 тысяч 42 первокурсника примут тюменские вузы на бюджетные места и 4 тысячи 458 первокурсников – на платные. Уже опубликованы данные по полученным баллам на ЕГЭ и информация о наличии индивидуальных достижений, при которых абитуриент получает 10 баллов.

Как сообщает «Вслух.ру», чтобы не было ошибок, абитуриентам рекомендуется перепроверить данные. Важно обратить внимание на графу «приоритет» и оригинал аттестата. Высокий приоритет по оригиналу говорит о том, что абитуриент планирует учиться именно на этом направлении. Если приоритет низкий («4» или «5»), предоставлена только копия аттестата, то участник может выбыть из данного списка.

Напомним, прием документов без внутренних испытаний заканчивается 25 июля, а конкурсные списки окончательно сформируют 27 июля. До 28 июля нужно предоставить оригинал аттестата при приоритетном зачислении, до 3 августа – поступающим в основной курс.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

При возникновении вопросов можно обратиться в приемные комиссии вузов лично или по горячим телефонам. Работает официальный федеральный сайт http://priemvuz.ru, телефон для звонков по России — 8-800-301-44-55.