В Омутинском районе работает комплекс для отдыха - с местами для рыбалки и охоты

Фото: красныйяр.рф

Для фанатов экотуризма в деревне Красноярская Омутинского района работает комплекс для отдыха «Красный яр». Все желающие могут порыбачить на пруду, посмотреть на диких животных (оленей, косуль, кабанов, маралов, лосей и бизонов) и даже поохотиться в угодьях площадью более 17 тысяч километров. Вся территория ограждена.

Как сообщает «Тюменская линия», здесь есть гостевой дом на 8 мест, баня, летняя беседка, мангальная зона и искусственный пруд, есть возможность покататься на лошадях.

Желающим посетить Омутинский район предлагают также посетить историко-краеведческий отдел центральной районной библиотеки, где широко представлены предметы старины, а также православный приход храма в честь Богоявления Господня. Несмотря на то, что это новодел, в нем чувствуется особый дух, сообщает «Тюменская линия».