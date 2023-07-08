Супруги-почтальоны Поповы из Ишимского района удостоены награды «За любовь и верность» Фото: Татьяна Коркина

Супруги-почтальоны Поповы из Ишимского района удостоены награды «За любовь и верность». В честь профессионального праздника и Дня семьи, любви и верности завтра, 9 июля, состоится торжественная церемония награждения семьи.

Зинаида отдала почте 51 год, проработав долгое время начальником почтового отделения в селе Ишимского района, а сейчас – в должности почтальона. Виктор сначала работал агрономом, постоянно выезжал в населенные пункты района и легко поменял сферу деятельности. Его «почтальонский» стаж – 24 года.

По словам Зинаиды, семья и почта у них соединилась в единое целое. Супруги даже купили сыну мотоцикл, чтобы он мог возить почту в соседние деревни. Дочь тоже работала на почте, правда, недолго.

- Когда в почтовом отделении появилась вакансия почтальона, то и муж поменял квалификацию, - цитирует женщину «Мегатюмень».

Супруги любят свою профессию, которая приносит пользу и не дает сидеть на месте. А секрет их семейного счастья в единстве и умении быть нужными друг другу.