В селе под Тюменью заживо сгорел человек во время пожара в одноэтажном доме Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб в результате ночного пожара в селе Одино Викуловского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в одноэтажном двухквартирном жилом доме по ул. Зеленой поступило на пульт диспетчера во втором часу ночи.

Когда первое подразделение пожарной охраны приехало на место, горела кровля жилого дома квартиры №1. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Тушили пожар 6 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменец погиб в ночном пожаре на улице Димитрова.