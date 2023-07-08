В 2023 году на дорогах Тюменской области погибло двое детей, более 400 ранены Фото: Татьяна Коркина

Игры, занятия и акции дорожной безопасности с детьми проводят сотрудники Госавтоинспекции в пришкольных и загородных лагерях Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, на тематических экскурсиях в рамках марафона #ЛетоПоПДД уже побывали более 300 ребят из пришкольных лагерей.

Автоинспекторы показывают детям ретро-автомобили ГАИ, проводят практические занятия по безопасности на самокате на импровизированном перекрестке и показывают школьникам приборы для задержания нарушителей. А еще ребятам разрешают даже посидеть в кабине патрульного автомобиля. Все эти мероприятия продлятся вплоть до окончания смен в пришкольных лагерях.

По мнению автоинспекторов, благодаря занятиям дети не забудут за лето правила дорожного движения.

КСТАТИ

В 2023 году в Тюменской области выросло число ДТП с участием детей. Два ребенка погибли, более 400 ранены. Поэтому автоинспекторы прилагают усилия, чтобы переломить тенденцию роста детской дорожной аварийности.