В Тюмени спасли пациента-пенсионера, которому грозила ампутация ноги вплоть до бедра Фото: Татьяна Коркина

Помощь 68-летнему пациенту, которого экстренно доставили из Голышмановского района в критическом состоянии, оказали в тюменской ОКБ №1. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, мужчине грозила потеря конечности из-за мультифокального атеросклероза (опаснейшего заболевания). Из-за этого хронического заболевания у мужчины сразу несколько артерий были заблокированы жировыми бляшками.

Пациент мучился от болей в ногах, в связи с чем он практически перестал ходить. Из-за закупорки подвздошной бедренной артерии и артерии голени мужчине грозила ампутация правой ноги (вплоть до бедра). Для спасения мужчины специалисты назначили ему гибридную операцию.

По словам сердечно-сосудистого хирурга ОКБ №1 Лусине Арутюнян, методика сочетает в себе классическую и рентгенэндоваскулярную хирургию.

- В одной из ветвей брюшной аорты (в подвздошную артерию) мы установили стент и тут же провели операцию по восстановлению проходимости кровотока в сосудах нижней конечности, - рассказала врач.

После операции мужчина стал самостоятельно ходить без болей. Сейчас он проходит реабилитацию.