Тюменский агроном Нина Щербакова рассказала, как помочь пионам не погибнуть во время цветения Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала, как помочь пионам, которые в 2023 году плохо цветут и развиваются. Главными причинами проблем могут стать: погода, некачественный состав грунта, засуха или чрезмерный полив. Из-за этого у цветов скручиваются листья, в связи с чем цветки практически не раскрываются.

По словам цветовода, лучше всего пионы полить препаратом «Максим», а их листья стоит дважды опрыскать «фитоспорином». Такую процедуру стоить проводить каждые 14-20 дней. Если ситуация повторяется, под корень нужно лить «Фундазол» или «Превикур энерджи», а листы опрыскать «ридомилом» или «скором». Такую обработку стоить повторять до полного исчезновения признаков «скручивания» с периодичностью 20-30 дней.

Также нужно строго соблюдать агротехнику, в соответствии с погодой и фазой развития растения. Пионы не любят застоя влаги, но очень нуждаются в регулярных поливах.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», вокруг пиона нельзя оставлять сорников, так как это предполагает нашествие муравьев. Когда растение выходит из почвы, корни нужно пролить раствором кальциевой селитры, а потом каждые 15-20 дней применять комплексные удобрения.