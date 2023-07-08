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НовостиДом. Семья8 июля 2023 3:23

Тюменский агроном Нина Щербакова рассказала, как помочь пионам не погибнуть во время цветения

Опытный садовод дала несколько полезных советов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменский агроном Нина Щербакова рассказала, как помочь пионам не погибнуть во время цветения

Тюменский агроном Нина Щербакова рассказала, как помочь пионам не погибнуть во время цветения

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала, как помочь пионам, которые в 2023 году плохо цветут и развиваются. Главными причинами проблем могут стать: погода, некачественный состав грунта, засуха или чрезмерный полив. Из-за этого у цветов скручиваются листья, в связи с чем цветки практически не раскрываются.

По словам цветовода, лучше всего пионы полить препаратом «Максим», а их листья стоит дважды опрыскать «фитоспорином». Такую процедуру стоить проводить каждые 14-20 дней. Если ситуация повторяется, под корень нужно лить «Фундазол» или «Превикур энерджи», а листы опрыскать «ридомилом» или «скором». Такую обработку стоить повторять до полного исчезновения признаков «скручивания» с периодичностью 20-30 дней.

Также нужно строго соблюдать агротехнику, в соответствии с погодой и фазой развития растения. Пионы не любят застоя влаги, но очень нуждаются в регулярных поливах.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», вокруг пиона нельзя оставлять сорников, так как это предполагает нашествие муравьев. Когда растение выходит из почвы, корни нужно пролить раствором кальциевой селитры, а потом каждые 15-20 дней применять комплексные удобрения.