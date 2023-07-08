В День семьи, любви и верности 8 июля 2023 в Тюмени будет по-июльски жарко Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сегодня, 8 июля, ожидается сухая и жаркая погода (мы уже рассказывали, как жители спасаются от зноя в фонтанах и под кондиционерами). Утром ясно, днем облачно с прояснениями, а вот к вечеру будет пасмурно. Температура воздуха ночью составит +16…+20 C, днем +25…+27 C. Влажность воздуха 755 мм рт.ст., влажность воздуха 51%. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на северный (а потом и на юго-западный) 3,2, - 4,8 м/с.

По народному календарю 8 июля (25 июня по старому стилю) День святых Петра и Февронии (в России также известен под названием День семьи, любви и верности). Петр и Феврония Муромские считаются покровителями семейного очага, хранителями супружеской любви. Известно, что под старость лет они приняли монашеский постриг и умерли в один день.

С этого дня ждали еще 40 жарких дней. Со дня Петра и Февронии также начинался сенокос. Причем крестьяне подмечали: если свиньи и мыши ели сено – покос будет плохим, то же самое касается и кашки на лугах. Если рассада хорошо «пьет» воду, то дни сенокоса будут сухими, а если она не вбирает воду – то влажными.

«Комсомольская правда – Тюмень» поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности!