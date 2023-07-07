Житель Тюменской области избежал тюрьмы, заключив контракт с Вооруженными силами РФ

На суде нарушитель признал вину в полном объеме. Фото: Виктория Гаврик

Заключенный контракт на военную службу помог преступнику избежать наказания. 27-летнего парня поймали пьяным за рулем автомобиля. В материалах указано, что 7 мая 2023 года в районе 14 часов дня Марат Маслеев, имея две судимости, управлял механическим транспортным средством – самоходным шасси, двигаясь по улице Ишимской в селе Казанское. На момент движения мужчина был в алкогольном опьянении.

Его остановили инспекторы ДПС. На суде нарушитель признал вину в полном объеме.

– Суд, учитывая все доказательства по делу, назначил Марату Маслееву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 4 года, с отбыванием основного наказания в колонии общего режима, – рассказали в пресс-службе суда.

Однако подсудимый в период мобилизации заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. Таким образом, суд освободил Марата Маслеева от отбывания наказания условно.