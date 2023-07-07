На тюменских трассах появятся камеры, которые увидят непристегнутые ремни и нарушения правил обгона

Фото: скриншот с пресс-конференции.

В Тюменскую область завезут новые видеокамеры, которые будут следить за нарушителями, в последующем эти данные позволят штрафовать водителей за непристегнутые ремни и нарушения правил обгона. Об этом рассказал на пресс-конференции глава ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.

– В этом году на дорогах должны появиться новые комплексы «Кордон Про». Их разместят в автомобилях для выявления нарушений. Мы посмотрели практику использования таких комплексов в других регионах. Будет выглядеть это примерно так. Комплекс ставится в автомобиль условной дорожной службы. Обозначения какие-то, возможно, будут, знак. Это позволит регулировать скорость транспортного потока, – пояснил руководитель Госавтоинспекции в регионе.

По словам Андрея Миллера, на сегодняшний день одобрена закупка пяти таких комплексов.

Напомним, что в Тюмени в Магнитогорском переулке с 26 июля введут одностороннее движение.