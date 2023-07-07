Врачи в Тюмени прооперировали 9-летнего ребенка, который проглотил иголку

Бригада медиков доставила мальчика в областную больницу №4 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 9-летний мальчик случайно проглотил канцелярскую иголку. Напуганная мама незамедлительно вызвала скорую помощь, потому что ребенок жаловался на боли в области живота. Бригада врачей доставила мальчика в областную больницу № 4, где ребенку сделали рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости.

Результаты обследования показали, что в желудке мальчика находится инородное тело. Врачи приняли решение о проведении эндоскопической операции, которая проходит без разрезов, под общим обезболиванием.

– Процедура прошла успешно, иголка была извлечена из желудка ребенка. Никакие органы при ее движении по ЖКТ и при извлечении не были повреждены. После операции мальчик чувствовал себя удовлетворительно, его выписали домой, – пояснил заведующий эндоскопическим отделением облбольницы № 4 Вячеслав Афанасьев.

Врачи, обращаясь к родителям, просят быть осторожными и тщательно следить за детьми.