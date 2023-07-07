Энергетики обеспечили электроэнергией новый ангар для самолетов в Тюмени

Фото: Анна Жагорина.

«Россети Тюмень» подключили к электрическим сетям новый ангарный комплекс площадью почти 20 тысяч квадратных метров на территории международного аэропорта Рощино в Тюмени. Стоимость работ по техприсоединению объекта составила 73,5 млн рублей.

Для выдачи 1,5 МВт мощности энергетики построили две кабельные линии 10 кВ. Электроснабжение объекта будет обеспечивать высоковольтная подстанция 110 кВ «Сибжилстрой». Новый ангарный комплекс предназначен для технического обслуживания воздушных судов авиакомпании «Ямал». Одновременно в здании смогут находиться четыре самолета типа Sukhoi Superjet или два МС-21.

Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.