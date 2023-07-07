Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В Тюмени будущие нефтепроводчики получили дипломы. 75 студентам Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа после 10 месяцев обучения вручили дипломы о присвоении квалификации по профессиям в области нефтепроводного транспорта. В этом году с отличием колледж окончили 12 человек.

ТНПК готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям, например таким, как «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». По словам директора колледжа Евгения Парамонова, высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, современное материально-техническое оснащение учебной базы, длительный период производственной практики позволяют подготовить востребованные не только в нефтепроводной сфере, но и других отраслях экономики кадры. Помимо теоретической части, студенты за время обучения проходят практику на производственных объектах организаций системы «Транснефть».

Вскоре 31 выпускник будет трудоустроен на объекты АО «Транснефть-Сибирь», а те, кто обучался по корпоративному набору, начнут свой профессиональный путь в других организациях системы.

Впервые в этом году выпускники сдавали демонстрационный экзамен, во время которого показали практические навыки на установках, специально разработанных и подготовленных для проведения итогового испытания. Пока такой экзамен сдавали по двум специальностям: «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции», но уже в следующем году подобная проверка знаний ждет всех студентов.