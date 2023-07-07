На улице Харьковская, 59 произошло техническое повреждение трубопровода. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 85-летняя женщина упала в яму с кипятком и обварила ноги. Трагедия произошла 9 декабря 2022 года. У многоэтажного дома на улице Харьковской, 59 произошло техническое повреждение трубопровода тепловой сети, в результате которого провалился асфальт. Яма оказалась заполнена кипятком, в который рухнула пенсионерка.

– Прокуратура Центрального административного округа города Тюмень провела проверку по обращению пенсионера в связи с причинением тяжкого вреда здоровью его 85-летней супруги, инвалиду 3-й группы. Потерпевшая проходила длительное стационарное лечение, перенесла оперативное вмешательство. До сих пор здоровье женщины не восстановилось, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По иску надзорного ведомства теплоэнергетическая компания выплатила пострадавшей пенсионерке 500 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Дело рассматривал Центральный районный суд Тюмени.