Обмельчавшая река выглядит печально: мусор и железные штыри. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени просят губернатора Александра Моора заняться расчисткой дна Туры. По словам горожан, обмельчавшая река выглядит печально: мусор, железные штыри и многое другое.

— Позорище же: у берега торчат сгнившие бревна, металлические пруты, обломки бетонных плит. Губернатор, решите уже проблему с рекой наконец-то, — пишут пользователи в группе «Паблик Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Паблик Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, уверены жители, из-за бездействия необходимо ввести уголовную ответственность. Экстремальное обмеление реки обнажило дно Туры. Также тюменцы выразили обеспокоенность по поводу качества воды и ее нехватки в перспективе. В свою очередь чиновники заверили, что все водоочистные сооружения в городе работают в штатном режиме. И, несмотря на уменьшение уровня, качество воды в реке стабильно — лабораторные исследования ресурса проводятся круглосуточно.

Фото: группа «Паблик Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным гидропоста на 7 июля 2023 года, уровень воды в Туре составил -68 сантиметров над нулевой отметкой. За три дня уровень реки снизился на три сантиметра.