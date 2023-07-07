Каким будет благоустройство парка Затюменский после масштабной реконструкции

Фото: zakupki.gov

Парк Затюменский ждет реконструкция. Контракт на разработку проектной документации на благоустройство общественного пространства заключила администрация с местной компанией. На представленной фотографии видно, что пространство будет разделено на несколько зон.

Фото: zakupki.gov

В центре планируют построить небольшое здание, судя по всему, для прокатной деятельности: велосипеды, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Чуть поодаль хотят оборудовать детские площадки, место для воркаута, игры в мини-футбол, а также баскетбольную площадку. Кроме того, подойдет парк и для любителей йоги. В реконструированном пространстве хотят поставить гамаки, яблоневый сад и настил для йоги.

Пространство озеленят, а на дорожках выстелют свежий асфальт.

Фото: zakupki.gov

Напомним, что движение транспорта по улице Ленина в Тюмени откроют 1 сентября.