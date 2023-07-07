Погода в Тюменской области готовит мощный сюрприз. Фото: Виктория Гаврик

После череды жарких и сухих дней погода в Тюменской области, наконец, готовит мощный сюрприз. Согласно данным синоптиков Гисметео, в предстоящую субботу, 8 июля 2023 года, температура воздуха в Тюмени опустится до +25 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +23 градусов. При этом, по данным метеорологов, в этот день в городе прогнозируются осадки до 3 мм.

Маленький островок благоприятной погоды с небольшими дождями и долгожданной прохладой ждет тюменцев с 7 до 9 июля.

В понедельник, 10 июля, начнется настоящее пекло. Столбики термометров в Тюмени поднимутся до +35 градусов, а в среду, 12 июля, до +40. С 10 июля 2023 года жара вернется в Тюменскую область, а осадки прекратятся.

Отметим, в пятницу, 7 июля, в регионе ожидается от +26 до +28 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров опустятся до + 15 градусов. Ветер западный, до 16 метров в секунду. Утром возможны дожди.