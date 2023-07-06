Движение транспорта по улице Ленина в Тюмени откроют 1 сентября

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Первый этап работ по ремонту улицы Ленина в Тюмени завершится в конце лета. Дорогу планируют открыть к 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. По его словам, протяженность отремонтированной магистрали в районе улиц Перекопской и Красина превысит более одного километра.

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке к строительству дороги, установке бордюров и укладке асфальта.

Отметим, что реконструкция улицы Ленина стартовала в начале апреля 2023 года. Ремонтные работы ведет компания «Мостострой-11». Стоимость контракта составила 746 миллионов рублей. Второй этап реконструкции пройдет летом 2024 года: специалисты отремонтируют участок магистрали от Первомайской до Мориса Тореза.