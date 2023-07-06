В Тюмени мигранта осудили за секс с 15-летней девушкой

Он напоил девушку пивом и развлекал беседами. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени мигрант вступил в половые отношения с 15-летним ребенком. Сегодня Калининский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего гражданина Таджикистана. В материалах дела указано, что в октябре 2022 года парень познакомился с подростком через социальные сети.

Спустя некоторое время 15-летняя Ольга позвала друга к себе домой. Юноша приехал к ней 31 октября.

– Барышня подстраховалась и принимала молодого человека в доме вместе со своим братом и его подругой. Меры предосторожности оказались излишними, новый знакомый вел себя хорошо и понравился несовершеннолетней. В этот же день новоиспеченная пара поехала в Тюмень. Он привел Ольгу в однокомнатную квартиру на улице Арктической. Когда старший брат Билола ушел на работу, он налил девушке пива и развлекал беседой. Ольга не устояла, и между ними произошел добровольный половой акт, – рассказали в пресс-службе судов.

Однако, когда мать девочки узнала, что ее дочь уехала к незнакомцу, позвонила в полицию. Вечером девушку нашли на автовокзале, когда она возвращалась домой. На суде иностранец признал вину в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд назначил парню наказание в виде 200 часов обязательных работ.