В Тюмени продлят улицу Мельникайте и снизят количество пробок в городе

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Транспортная развязка на перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени готова на 85%. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. По словам губернатора Александра Моора, сегодня он проинспектировал ход работ.

В первую очередь остается завершить работы по строительству эстакады для левого поворота с улицы Дружбы в сторону Мельникайте. В частности, здесь установлены все 14 опор, идет монтаж металлического пролетного строения эстакады на третьем уровне. Кроме того, в Тюмени продолжается строительство путепровода в сторону перспективной пробивки Мельникайте по направлению к улице Тимофея Чаркова.

– Строительство развязки позволит эффективно распределить транспортные потоки по улице Мельникайте и создать транспортный коридор высокой пропускной способности от автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» до улицы Щербакова, – уточнил Александр Моор.

По словам руководителя «Мостоотряда-36» АО «Мостострой-11» Андрея Лазарева, развязка даст возможность людям из автономных округов, въезжающим в Тюмень с севера по Тобольскому тракту, попадать в центр города беспрепятственно. Кроме того, в областной столице снизится количество пробок.