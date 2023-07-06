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НовостиОбщество6 июля 2023 8:36

В Тюмени на Магнитогорском переулке с 26 июля ввели одностороннее движение

Одностороннее движение появится на магистрали с 26 июля
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени запретили автомобилям двигаться в разном направлении. Речь идет о Магнитогорском переулке. Одностороннее движение появится на магистрали с 26 июля 2023 года.

- Схема организации дорожного движения в Магнитогорском переулке путем введения одностороннего движения изменена в соответствии с принятым решением Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа от 29 декабря 2022 года, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Тюмени до 7 июля 2023 года перекрыли центральную улицу города. Причина – дорожные работы.