В Тюменской области мужчина пытался передать запрещенные вещества в тюрьму с помощью квадрокоптера

Методы передачи запрещенки также весь уникальны. Фото: Татьяна Коркина

Периодически в тюрьмы Тюменской области пытаются передать запрещенные предметы и вещества. В УФСИН России по Тюменской области назвали самые оригинальные способы, которыми пытались пронести запрещенку за стены исправительного учреждения, пишет tmn.aif.ru.

Например, в апельсины, эти фрукты начиняли спиртом, заливали его в заводские банки сгущенки и тушенки. Также умудрялись спрятать запрещенку в конфеты, орехи, луковицы, картошки, в брюшной полости селедки и жабрах вяленой воблы. Были случаи, когда запрещенные вещества находили в ведерках с мороженым, в фильтрах сигарет и даже кунжуте.

Методы передачи запрещенных веществ также весь уникальны. В частности, правонарушители хотели доставить посылку с помощь квадрокоптера, через канализационные трубы. Были попытки перекинуть на территорию исправительного учреждения рогаткой, арбалетом и через транспорт, заезжающий на территорию.