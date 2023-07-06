В президентской библиотеке проходит стажировка для специалистов из Тюменской области

Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Представители региональных организаций, где открыты или планируют открыться центры удаленного доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки, а также специалистов, курирующих в регионах вопросы сотрудничества с ней, познакомились с проектами, коллекциями и возможностями библиотеки.

По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, президентская библиотека – это совершенно новый формат общественного пространства. Она обеспечивает доступ к оцифрованным архивам, организует тематические проекты, связанные с сохранением исторической памяти, укреплением патриотизма и нравственных ценностей, проводит выставки, встречи с экспертами, дискуссии.

– Очень важно вовлекать в эти активности как можно больше людей: детей, молодёжь, взрослых. Многое в этом вопросе зависит от квалификации сотрудников региональных центров доступа к ресурсам библиотеки, от людей, которые занимаются сотрудничеством с ней. Чтобы заинтересовать посетителя, нужно обладать необходимыми знаниями в разных областях, рассказывать о возможностях библиотеки, о проектах и коллекциях. Уверен, стажировка станет хорошим подспорьем в их дальнейшей работе, – заметил полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Первыми к стажировке приступили специалисты с Урала. Участников стажировки информируют о просветительских и образовательных мероприятиях библиотеки, выставочных и издательских проектах, создании мультимедийной продукции. Особое внимание уделено источникам формирования фонда президентской библиотеки.