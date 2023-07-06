Музыкант Леонид Агутин запишет альбом с Тюменским филармоническим оркестром и выступит в Тобольске

Фото: Леонид Агутин / соцсети ВКонтакте.

Заслуженный артист России Леонид Агутин запишет музыкальный альбом с Тюменским филармоническим оркестром. Певец посетит фестиваль в Тобольске. Об этом рассказал главный дирижер Юрий Медяник в эфире регионального телеканала.

В июле 2023 года в Тобольске пройдет музыкальное выступление Агутина и тюменского оркестра на фестивале «Лето в Тобольском кремле». Музыка ляжет в основу совместного альбома. Юрий Медяник уточнил, что на сегодняшний день оркестр уже начал подготовку к выступлению. Музыканты репетируют аранжировку песен поп-исполнителя.

Леонид Агутин пригласил солистов тюменского оркестра на юбилейный концерт, он пройдет в Москве.