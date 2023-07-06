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НовостиОбщество6 июля 2023 4:30

В Тюмени до 7 июля 2023 года перекрыли центральную улицу города

Причина – дорожные работы
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени до 7 июля ограничили движение транспорта на центральной улице. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Транспортное движение ограничено на Советской в районе перекрестка с улицей Немцова. Причина – дорожные работы.

«Временные дорожные знаки установлены в соответствии со схемой организации дорожного движения. Движение будет закрыто до 07.07.2023 г. Объезд по ул. Профсоюзной, ул.Клейкой, ул. Орджоникидзе, ул. Хохрякова, ул. Володарского», – указано в сообщении пресс-службы региональной ГИБДД.

Обращаясь к тюменским автомобилистам, инспекторы просят проявить осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.