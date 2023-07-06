Рекордная жара в Тюменской области будет мощнее, чем на курортах Египта. Фото: Виктория Гаврик

Мощнейшую жару прогнозируют для Тюменской области синоптики Росгидрометцентра. Согласно их прогнозу, в ближайшие дни жара выше +30 градусов немного спадет, но лишь на время. Уже на следующей неделе она вернется еще более мощной и с новой силой.

К выходным в регионе температура воздуха снизится до +21 градуса на севере Тюменской области и до +23 градусов на юге. В понедельник, 10 июля 2023 года, столбик термометра поднимется до +35 градусов, 11 июля – до +37 градусов на юге, на севере будет прохладнее – до +27 градусов.

Но в среду, 12 июля 2023 года, тюменцев во всем регионе ждет мощный тепловой удар. В северных районах Тюменской области жара достигнет +33 градуса, а на юге ожидается аж +39 градусов.

Даже на курортах Египта, таких как Шарм-эль-Шейх или Хургада, в этот день прогнозируется +32 градуса. Отметим, 40-градусных показателей в Тюменской области не было даже в очень жарком начале июня 2023 года, тогда жара достигала рекорда в +36,8 градуса.

Отметим, в четверг, 6 июля, в регионе столбик термометра поднимется до +31 градуса, ночью - до +20 градусов. Порывы ветра составят 16 метров в секунду.