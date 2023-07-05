Под Тобольском водитель сбил молодую девушку и уехал с места ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Силовики установили личность водителя, который сбил молодую девушку в Вагайском районе. Трагедия произошла ночью 1 июля на 33-м километре трассы Тобольск – Вагай. 25-летняя жительницы Тобольского района погибла. Водитель скрылся с места ДТП, бросив умирать пешехода. Через несколько дней оперативники нашли правонарушителя.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль «ВАЗ 21101» и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В 2023 году у водителя уже три нарушения ПДД, в том числе управление транспортом в состоянии опьянения. В мае его лишили водительских прав на полтора года. На него заведено уголовное дело по факту смерти пешехода в результате ДТП.