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НовостиОбщество5 июля 2023 12:20

Количество телефонного спама снизилось в два раза

Число звонков от спамеров подсчитали аналитики центра инноваций FutureCrew МТС RED
Источник:kp.ru
Фото: Гаврик Виктория.

Фото: Гаврик Виктория.

Аналитики подсчитали количество звонков от спамеров абонентам МТС с января по май 2023 года. Эксперты пришли к выводу, что их стало в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В общей сумме число нежелательных звонков составило 123 млн, тогда как в 2022-м их было всего 295 млн. При этом, по словам экспертов, на 67% выросла средняя продолжительность спам-звонков – до 33 секунд.

Кроме того, аналитики отметили, что ежемесячно до абонентов пытались дозвониться около 37,4 тысячи спамеров. С одного спам-номера совершалось примерно 711 звонков в месяц, причем в праздничные дни активность падала в среднем на 30%.

Что касается длительности разговора: 18,2 млн звонков – от 15 до 30 секунд, 32,6 млн – свыше 30 секунд. Дольше всего общались с позвонившими люди возраста 50+, а молодежь до 24 лет продемонстрировала самый низкий показатель по продолжительности беседы со спамерами. Также мужчины вели длительные разговоры более охотно, нежели женщины: 24,3% против 23,1%.