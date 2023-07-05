Количество телефонного спама снизилось в два раза

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Аналитики подсчитали количество звонков от спамеров абонентам МТС с января по май 2023 года. Эксперты пришли к выводу, что их стало в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В общей сумме число нежелательных звонков составило 123 млн, тогда как в 2022-м их было всего 295 млн. При этом, по словам экспертов, на 67% выросла средняя продолжительность спам-звонков – до 33 секунд.

Кроме того, аналитики отметили, что ежемесячно до абонентов пытались дозвониться около 37,4 тысячи спамеров. С одного спам-номера совершалось примерно 711 звонков в месяц, причем в праздничные дни активность падала в среднем на 30%.

Что касается длительности разговора: 18,2 млн звонков – от 15 до 30 секунд, 32,6 млн – свыше 30 секунд. Дольше всего общались с позвонившими люди возраста 50+, а молодежь до 24 лет продемонстрировала самый низкий показатель по продолжительности беседы со спамерами. Также мужчины вели длительные разговоры более охотно, нежели женщины: 24,3% против 23,1%.