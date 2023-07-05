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НовостиОбщество5 июля 2023 12:11

Из Тюмени летом запустят прямые рейсы в Грузию

Авиакомпании получили доступ на полеты из Тюмени в грузинские города
Серафима Краснова
Авиакомпании получили доступ на полеты из Тюмени в грузинские города.

Авиакомпании получили доступ на полеты из Тюмени в грузинские города.

Фото: Татьяна Коркина

Росавиация выдала разрешения авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на полеты из Тюмени в грузинские города. Об этом рассказали в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы из Тюмени в Кутаиси и Тбилиси. Самолеты станут летать семь раз в неделю.

Авиакомпания «Ямал» также получила разрешение, но она сможет осуществлять рейсы только между Тюменью и Тбилиси и всего один раз в неделю.

Напомним, решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.