Из Тюмени летом запустят прямые рейсы в Грузию

Авиакомпании получили доступ на полеты из Тюмени в грузинские города. Фото: Татьяна Коркина

Росавиация выдала разрешения авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на полеты из Тюмени в грузинские города. Об этом рассказали в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы из Тюмени в Кутаиси и Тбилиси. Самолеты станут летать семь раз в неделю.

Авиакомпания «Ямал» также получила разрешение, но она сможет осуществлять рейсы только между Тюменью и Тбилиси и всего один раз в неделю.

Напомним, решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.