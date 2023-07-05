На юге Тюменской области увеличилась скорость интернета

Фото: Гаврик Виктория.

Компания МегаФон увеличила покрытие 4G в 10 районах Тюменской области. На базовых станциях, расположенных в сельской местности, оператор провел рефарминг и использовал частоты, ранее задействованные в сетях 2G и 3G, для запуска LTE. После проведенной модернизации интернет 4G впервые стал доступен жителям 23 деревень и поселков на юге региона.

Благодаря запуску LTE в низкочастотном диапазоне, имеющем значительную зону покрытия, быстрой передачей данных теперь могут пользоваться жители населенных пунктов Бердюжского, Заводоуковского, Ярковского, Сорокинского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ишимского, Тобольского, Тюменского и Уватского районов. Перераспределение радиочастот помогло увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета в среднем на 30% как в районных центрах, так и в небольших поселках. Теперь сельские жители и горожане, предпочитающие поводить лето в деревне, могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, требующими стабильного интернет-соединения.

– За первое полугодие наши инженеры провели рефарминг уже более чем на 70 объектах связи, почти 40 процентов из них расположены в сельской местности. Это техническое решение дает возможность более эффективно использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшать качество услуг для жителей и предприятий области, – пояснил технический руководитель компании Иосиф Цигрошвили.

Наиболее масштабные работы прошли в Уватском районе. Здесь ведется нефтедобыча, и в связи с активностью производственных процессов на разрабатываемых месторождениях растет и потребность в современных телеком-услугах. Кроме того, в районном центре действует биатлонный центр имени Александра Тихонова, на тренировки и соревнования в Уват приезжают спортсмены и любители биатлона из многих российских регионов.

На базовых станциях в Увате, поселке Туртас, селах Нефедова и Ивановка, а также на производственных площадках Тальцийского и Усть-Тегусского месторождений запустили 4G в диапазоне, обеспечивающим стабильное качество интернета в радиусе 5 – 10 километров. Еще на двух телеком-объектах – вблизи Кальчинского месторождения и в вахтовом жилом комплексе Усть-Тегусского нефтепромысла – активирован высокочастотный диапазон, разгоняющий скорость передачи данных до 150 Мбит/сек.