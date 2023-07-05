В Тюмени дали старт девятому летнему трудовому сезону студенческого отряда «Энергетик»

Фото: Андрей Курочкин.

Студенты из 6 регионов России пройдут летнюю практику на энергообъектах в Тюменской области. Компания «Россети Тюмень» дала старт девятому летнему трудовому сезону студенческого отряда «Энергетик». В 2023 году работать на энергообъектах организации будут более 100 студентов из ХМАО-Югры, ЯНАО, Московской, Челябинской, Тюменской и Томской областей.

В течение полутора месяцев студенты познакомятся с деятельностью основных производственных служб электросетевого предприятия. Под контролем опытных наставников из числа работников энергетической компании юноши и девушки примут участие как в осмотрах питающих центров и ЛЭП, так и в проведении технического обслуживания энергообъектов.

Специалисты подготовили для молодежи программу досуговых мероприятий: волонтерские акции, спортивные соревнования и творческие конкурсы. По итогам летней практики будет выбрана лучшая бригада будущих энергетиков, которая представит компанию на Всероссийском слете студотрядов группы «Россети».

Студенческие отряды являются важным звеном в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов. Участие в проекте ежегодно принимают студенты ведущих учебных заведений Тюменского макрорегиона. В текущем году к числу бойцов «Энергетика» также присоединились ребята из Челябинского государственного университета, Томского политехнического университета и национального исследовательского университета «МЭИ».