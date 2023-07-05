В Тюмени 4-летний ребенок едва не выпал со 2-го этажа, пока родители спали

Спасателям удалось предотвратить трагедию. Фото: Виктория Гаврик

О едва не случившейся трагедии с падением маленького ребенка из окна сообщили в пресс-службе ТОСЭР в среду, 5 июля 2023 года. Заявляется, что произошедшее имело место на минувшей неделе. Первый случай произошел на втором этаже, а второй – на третьем. Спасенным детям четыре и восемь лет.

Спасателям удалось предотвратить трагедию. Ребятишки находились дома без присмотра. В одном случае родители спали. Сотрудники ТОСЭР проникли в квартиру через окно и ребенка спустили с подоконника. Второй ребенок находился дома совершенно один.

Спасатели, обращаясь к родителям, просят не оставлять детей без присмотра, даже находясь в квартире.

Напомним, с начала лета в Тюменской области трое детей упали с высоты.