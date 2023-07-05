Владимир Якушев провел первое заседание рабочей группы по решению задач, связанных с реализацией инвестпроектов в ОПК

Фото: официальный сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел первое заседание рабочей группы по решению задач, связанных с реализацией инвестиционный проектов в оборонно-промышленном комплексе.

В первом заседании рабочей группы приняли участие заместители губернаторов регионов Урала, курирующие вопросы оборонно-промышленного комплекса, руководители уральских предприятий ОПК, а также представители Минпромторга России.

По мнению Владимира Якушева, уральские предприятия ОПК, реагируя на потребности армии, в кратчайшие сроки перестроили производства, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качественные характеристики продукции. В 2023 году перед предприятиями стоят не менее сложные задачи. Гособоронзаказ увеличен. Принято решение о дополнительном оснащении войск оружием и техникой. Выделены значительные средства на их закупку и ремонт. Планы по выпуску продукции увеличены в два-три раза, а по некоторым позициям – в шесть и более раз.

– Один из самых значимых вопросов для отрасли – это привлечение и подготовка кадров. Эта тема будет в зоне нашего постоянного внимания, – отметил полпред президента России в УрФО.