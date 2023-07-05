В Тюмени студенты и школьники испытывают проблемы с оплатой проезда в автобусе льготными картами

На жалобы отреагировали в администрации города. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы пожаловались на проблемы с оплатой картами в областной столице. Жители сообщают, что они не могут воспользоваться транспортными картами для студентов и школьников. В социальных сетях люди рассказывают, что при оплате в автобусе у ребят идет отказ. В иных случаях терминал пишет, что льготная карта заблокирована.

– Сегодня во время оплаты проезда льготной картой студента сказали, что карта заблокирована. Во время поездки заметила, что у каждого студента не пробивались карты. Кто-нибудь может сказать, по какой причине карты заблокировали? С какой стати их блокируют, мы что, студенты, не имеем права ездить на общественном транспорте? Оставили бы платеж 30 рублей летом, как раньше, но блокировать зачем? – возмущаются жители Тюмени.

В департаменте транспорта городской администрации отреагировали на жалобу. Власти предполагают, что в некоторых случаях карты попадают в стоп-лист.

– В данном случае нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Возможно, карта находится в стоп-листе, возможно, студент отчислен и т.д. Рекомендуем обратиться за консультацией в ОАО «Тюменская транспортная система» по телефону горячей линии 8-800 600-99-72, – отмечают в городской администрации.