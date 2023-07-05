В ФСБ отказались комментировать перестрелку у газопровода в Тюменской области

Фото: Алексей Булатов.

В Тюменской области ликвидировали террориста, который пытался подорвать нефтегазовый узел одного из предприятий. Мужчина приехал к распределительному узлу со взрывчаткой, пишут telegram-каналы Shot и Baza. Когда силовики попытались его задержать, неизвестный открыл по ним огонь из оружия.

По данным журналистов, инцидент произошел в лесу у деревни Кукушки Исетского района. Террорист поздно вечером попытался убежать, отстреливаясь от сотрудников правоохранительных органов из пистолета, но был застрелен ответным огнем. Неизвестный хотел подорвать стратегический объект в Тюменской области.

При нем силовики обнаружили взрывчатку и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом. Сейчас оперативники выясняют личность предполагаемого террориста, а также устанавливают его возможные связи с зарубежными кураторами.

В пресс-службе нефтегазовой компании редакции «Комсомольская правда» отказались комментировать информацию, сославшись на сотрудников ФСБ. Информацию не подтвердили, но и не опровергли.

На запрос журналиста «КП» в пресс-службе ФСБ Тюменской области отказались комментировать перестрелку.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб в Тюмени. Преступник в качестве главного аргумента использовал заведомо ложные сведения.