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НовостиОбщество5 июля 2023 7:35

График движения автобусов между Тюменью и Казахстаном с июля 2023 года временно изменится

Отменяется автобус с отправлением в 19.40 из Тюмени, а также в 20.30 из Петропавловска
Серафима Краснова
Временно отменяется график движения с отправлением в 19:40 из Тюмени, а также в 20:30 из Петропавловска.

Временно отменяется график движения с отправлением в 19:40 из Тюмени, а также в 20:30 из Петропавловска.

Фото: Татьяна Коркина

График движения автобусов между Тюменью и Петропавловском (Республика Казахстан) с 4 июля временно изменится. Временно отменяется автобус с отправлением в 19.:40 из Тюмени, а также в 20.30 из Петропавловска.

– Действительны рейсы с отправлением из Тюмени в 8.30 и 22.40, обратно из Петропавловска в 9.00 и 23.00! Будьте внимательны при покупке билетов, – заявили в пресс-службе «Тобольское ПАТП».

Стоимость поездки из Тюмени в Петропавловск составляет 1 500 рублей за проезд в одну сторону. Из Тобольска к любому рейсу Тюмень – Петропавловск пассажиров доставляет автобус маршрута № 555 Тобольск – Тюмень с отправлением от автовокзала Тобольска.