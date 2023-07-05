График движения автобусов между Тюменью и Казахстаном с июля 2023 года временно изменится

Временно отменяется график движения с отправлением в 19:40 из Тюмени, а также в 20:30 из Петропавловска. Фото: Татьяна Коркина

График движения автобусов между Тюменью и Петропавловском (Республика Казахстан) с 4 июля временно изменится. Временно отменяется автобус с отправлением в 19.:40 из Тюмени, а также в 20.30 из Петропавловска.

– Действительны рейсы с отправлением из Тюмени в 8.30 и 22.40, обратно из Петропавловска в 9.00 и 23.00! Будьте внимательны при покупке билетов, – заявили в пресс-службе «Тобольское ПАТП».

Стоимость поездки из Тюмени в Петропавловск составляет 1 500 рублей за проезд в одну сторону. Из Тобольска к любому рейсу Тюмень – Петропавловск пассажиров доставляет автобус маршрута № 555 Тобольск – Тюмень с отправлением от автовокзала Тобольска.