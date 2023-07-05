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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:19

В тюменском селе Новая Заимка пенсионерка ударила сына обухом топора в целях воспитания

После случившегося мать обработала раны и вызвала скорую медицинскую помощь
Серафима Краснова
После случившегося мать обработала раны и вызвала скорую медицинскую помощь.

После случившегося мать обработала раны и вызвала скорую медицинскую помощь.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменском селе Новая Заимка Заводоуковского района пожилая женщина ударила собственного сына обухом топора по голове. 64-летняя пенсионерка в целях воспитания применила физическую силу к родственнику. Ранее семья выпивала алкоголь, и на фоне ссоры женщина схватила деревянное орудие и нанесла удар сыну, причинив легкий вред здоровью.

– После случившегося мать обработала раны, вызвала скорую медицинскую помощь, активно способствовала расследованию преступления, раскаялась в содеянном, попросила у сына прощения, – указано в материалах дела.

Суд прекратил уголовное преследование в связи с примирением сторон.

Напомним, в Тюменской области мужчина изнасиловал жену друга, пока тот был на работе.